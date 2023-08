1000 mètres carrés de broussailles détruits à cause d'un incendie à Bédoin

1000 mètres carrés de végétations ont été détruits à Bédoin (Vaucluse) à cause d'un incendie ce samedi. Le feu est parti d'une friteuse et s'est rapidement propagé aux alentours à cause du fort mistral.