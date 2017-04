Le surendettement régresse dans l'Indre

Il reste plus élevé que la moyenne française mais le surendettement recule dans l'Indre. Un meilleur encadrement apporté par la Banque de France et le résultat des évolutions législatives.

C'est une bonne nouvelle dans l'Indre, en tout cas une nette amélioration : Le nombre de dossiers de surendettement est en très net recul depuis 2 ans. Moins 16% en 2015 et moins 13% encore l'année passée. Le département reste cependant plus exposé que la moyenne avec 452 dossiers de surendettement pour 100.000 habitants. Il y en a 427 en moyenne en Centre-Val-de-Loire et 370 en France.

Le recours de la Banque de France

Rupture, chômage subi, entreprises malheureuses les raisons du surendettement sont multiples. Pourtant il existe une manière très simple d'y remédier le recours à la Banque de France. Son image austère rebute parfois et pourtant l'établissement fait un travail poussé dans l'accompagnement des personnes surendettées et met en place avec les créanciers des dispositifs concrets d'apurement des dettes.

Bien sûr tous les dossiers ne sont pas acceptés. Dans tous les cas, la bonne foi du requérant sera primordiale. Pas question pour l'institution d'apurer les dettes d'une faillite organisée. Mais lorsque le dossier est accepté les résultats sont spectaculaires et ce grâce à de nouvelles dipositions réglementaires et législatives. Depuis 2010 la Loi Lagarde a par exemple permis un meilleur encadrement des crédits revolving et depuis 2013, la mission de lutte contre le surendettement de la Banque de France a été renforcée. De nouveaux délais mis en place et un suivi plus poussé notamment.

Prévention et information

La prévention est aussi un volet important. Un portail internet "Mes questions d'argent" a été créé par la Banque de France. Son rôle : aider à l'éducation financière et budgétaire du grand public pour continuer à réduire les surendettements.