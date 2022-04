103 motards défilent à Avignon en hommage à Eric Masson

Jeudi 5 mai 2022 est un triste anniversaire : celui de la mort d'Eric Masson. Il y a un an, ce policier qui procédait à un contrôle dans le cadre d'un trafic de stupéfiant à Avignon a été abattu par deux balles. Depuis l'émotion ne retombe pas parmi les membres de la police et de la gendarmerie du département. Ce samedi 30 avril a été l'occasion pour le club de bikers Avignonnais Lag Spirit MC City of Popes de rendre hommage à leur ancien ami et collègue. En effet, ce groupe de motards est essentiellement composé de policiers à la retraite et d'autres encore en exercice.

Un soutien à la famille

Le convoi de 103 motos est parti de Carpentras. Sur leurs bolides bruyants, les motards se sont rendus jusque devant le commissariat d'Avignon pour une minute de silence. Ioul est le président du club de bikers. Il raconte la forte émotion toujours palpable et les larmes qui lui sont montées aux yeux. Mais ce rassemblement était aussi l'occasion d'envoyer un message fort à l'attention de la famille du policier décédé. "Chaque casque, donc chaque motard, a participé à une cagnotte à raison de 2 euros par personne. Ces fonds sont directement donnés à la famille d'Eric Masson", détaille Ioul, gilet sans manche de biker sur les épaules.

La famille du policier était également présente. Le père d'Eric Masson a d'abord pris la parole : "La peine ne peut pas se partager. Je suis triste et vous êtes triste, ça ne divise pas ma douleur. Mais savoir que vous êtes là ça reste très important pour nous". La sœur d'Eric Masson, a ensuite remercié les motards et collègues présents. Elle leur a surtout demandé "d'être prudents dans la vie privée comme sur le terrain". Un an plus tard, le traumatisme est encore présent.