106 kilos de résine de cannabis saisis sur l'A7, à la sortie Tain l'Hermitage

Les douanes ont intercepté, ce samedi, une voiture contenant 106 kilos de résine de cannabis sur l'A7, à la sortie Tain l'Hermitage. Trois hommes, originaires de la région lyonnaise ont été incarcérés à la prison de Valence ; ils seront jugés ce vendredi.

106 kilos de résine de cannabis ont été saisis sur l'A7, à la sortie Tain l'Hermitage. Les douanes ont intercepté cette voiture chargée de drogue, ce samedi 4 février. Une "Toyota Corolla" a été stoppée vers midi, au péage de Tain l'Hermitage. Elle remontait d'Espagne d'après les douaniers. Deux voitures "ouvreuses" étaient passées quelques minutes auparavant.

Un convoi de drogue en plein milieu de la journée

Ces véhicules étaient plutôt discrets, rien à voir avec un "go fast". Au contraire, ils ont essayé de se fondre dans le flux de véhicules lors des départs en vacances des parisiens, samedi dernier. Ces véhicules sont sortis de l'A7 au niveau de Tain l'Hermitage, pour rejoindre Lyon par la route nationale. Les douaniers surveillaient ces véhicules. Ils avaient repéré leurs allers et retours depuis près de six mois.

212.000 euros à la revente

A bord de la "Toyota Corolla", un homme de 47 ans transportait 106 kilos de résine de cannabis. Ce qui représente 212.000 euros à la revente d'après les douaniers. Les deux autres conducteurs, âgés de 21 et 38 ans ont été interpellés plus tard, grâce à l'enquête de la Direction interrégionale de la police judiciaire de Lyon.

Les trois hommes jugés ce vendredi

Les trois hommes, originaires de la région lyonnaise, ont été incarcérés à la prison de Valence. Il seront jugés, ce vendredi, devant le tribunal correctionnel de Valence.

Il y a quinze jours, 220 kg de résine de cannabis avaient été retrouvés dans une voiture garée sur l'aire de la grande borne en Isère. L'an dernier, en 2016, les douaniers ont saisi un peu plus de 2 tonnes de résine de cannabis sur l'A7, entre Lyon et Orange.