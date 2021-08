108 migrants en difficulté secourus en une journée dans le détroit du Pas-de-Calais

Les tentatives de traversées de la Manche sont très nombreuses cet été, plus d'une centaines de migrants ont été secourus alors que leur embarcation était en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais. L'un d'eux a fait un malaise.

Ce mercredi 11 août, plusieurs embarcations de migrants se sont retrouvés en difficulté dans le détroit du Pas-de-Calais. Au total, 108 réfugiés ont été secourus au cours de plusieurs interventions.

La première au large de Sangatte, sept personnes se trouvent à bord d'une embarcation de fortune en difficulté. Un navire les ramène sur la terre ferme à Dunkerque. Un peu plus tard, c'est au large de Dunkerque que 29 naufragés sont à la dérive. L'un d'entre eux fait un malaise et sera héliporté vers l'hôpital de Dunkerque. Les autres sont ramenés sur la terre ferme et pris en charge par les pompiers.

35 autres migrants qui tentent la périlleuse traversée sont aussi signalés au large de Calais avant d'être récupérés par un navire de la SNSM. Tous étaient sains et saufs.

Ce type d'intervention est fréquent dans le détroit, mais les traversées sont très intenses cet été. La semaine dernière, plus de 480 migrants avaient réussi à rejoindre les côtes anglaises selon le ministère britannique de l'Intérieur, un record. Beaucoup d'autres échouent. Selon l'agence de presse britannique PA, citée par l'Agence France Presse, plus de 10 00 personnes ont traversé le détroit du Pas-de-Calais, l'un des plus fréquentés au monde, depuis le début de l'année.