11% de nuitées touristiques supplémentaires en Vaucluse cet été

Le premier bilan du tourisme en Vaucluse est très positif cet été. La saison avait pourtant commencé tard avec un mois d'avril confiné. En juillet et août, le nombre de nuitées dépasse de 11% les chiffres de l'été 2019, avant la crise sanitaire. La clientèle est essentiellement française mais aussi européenne avec beaucoup de Belges, de Néerlandais et de Suisses. Les Asiatiques sont absents, mais les Américains sont attendus sur la fin de saison.

Été bleu-blanc-rouge en Vaucluse presque au niveau d'avant la crise

"L'été a été bon" analyse Cathy Fermanian de Vaucluse Provence Attractivité. Elle était inquiète au printemps, mais elle constate la fréquentation touristique a été de 90% comparativement à 2019. Donc "on est proche des niveaux d'avant crise. L'été a été bleu-blanc-rouge avec beaucoup de Français en vacances en Vaucluse. La présence des Belges bondit de 60%. Les Allemands restent en retrait, mais à des niveaux assez élevés".

Les Suisses dans le Luberon pour un été extraordinaire

Dans le Luberon, Franck Delahaye, directeur de Luberon Tourisme parle d'un "été extraordinaire, supérieur au niveau d'avant-Covid". Il constate que les Suisses ont très présents sur le Luberon. C'est une très belle clientèle qui consomme énormément, qui loue des villas qui cherchent de belles chambres d'hôtes".

Galère des restaurateurs avec le pass-sanitaire

Les bons chiffres des hébergeurs et des musées ne sont pas ceux des restaurateurs. Le pass-sanitaire est devenu obligatoire début août et il a vidé certaines terrasses. Le président des métiers de l'industrie de l'hôtellerie de Vaucluse, Patrice Mounier, déplore que "des restaurateurs ont connu des galères terribles avec des pertes de 80% ! S'ils entendent que l'été a été bon, ils vont se taper la tête contre les murs !"

Les Américains bientôt de retour

Les touristes asiatiques ne sont pas revenus, les Américains non plus, mais les professionnels constatent que le Vaucluse intéresse à nouveau outre-atlantique. "Les Américains sont dans les startings blocks. Les tours opérators nous demandent de plus en plus de programmation pour 2020. Pour le marché asiatique ce sera beaucoup plus long". La directrice de tourisme d'Avignon, Cécile Wiertlewski, note "les tours opérateurs sont déjà en train de reprogrammer la destination 'Rhône'. On a une belle clientèle de croisiéristes américains sur le Rhône."

La présidente du département de Vaucluse, Dominique Santoni lance aux professionnels une "véritable gageure : garder les touristes venus en masse et reconquérir les touristes étrangers".