Pour empêcher l'occupation de leur hall d'immeuble par les dealers, le 11 décembre au matin, plusieurs personnes - surtout des mères de familles - ont fermé la porte du du batiment sur la place Beaumarchais à Echirolles Un hall habituellement transformé en point de vente de drogue.

A leur arrivée, plus tard dans la matinée, - le dealer n'est pas un lève-tôt - les voyous n'ont pas spécialement apprécié ce barrage citoyen. Eux leurs méthodes sont plutôt l'intimidation, la corruption et l'abus de faiblesse. Grace à un complice résidant dans l'immeuble, le portail fut rouvert. Le ton était forcément monté entre les mères de famille et la pègre. Altercation résolue par l'arrivée de la police.

Le lendemain après avoir repris le contrôle du hall d'immeuble, ils ont réglé leur compte à plusieurs habitantes, jetées à terre, vêtements déchirés. Ces femmes avaient aussitôt porté plainte et une enquête avait été ouverte pour "violences et occupation de hall d'immeuble" par le parquet de Grenoble.