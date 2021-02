11 excès de vitesse en deux heures sur la RN 100 entre Fournes et Domazan

11 excès de vitesse en deux heures : c'est le triste bilan d'une opération de contrôle des gendarmes ce dimanche sur la nationale 100 entre Fournes et Domazan dans le Gard rhodanien. Sur cette portion de route limitée à 90 km/h, deux conducteurs ont été contrôlés respectivement à 151 et 139 km/h. Leurs permis ont été immédiatement suspendus et leurs véhicules ont été immobilisés.

En plus de la vitesse, les gendarmes ont également pris un automobiliste qui roulait sans permis, un autre qui avait consommé des stupéfiants et un autre enfin qui conduisait avec plus d' 1,2 gramme d'alcool dans le sang.

Toujours ce dimanche, sur le littoral cette fois, les gendarmes ont enregistré 18 excès de vitesse et quatre conduites sous stupéfiants.