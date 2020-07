11 kgs de cocaïne saisis à Six-Fours par la PJ de Toulon

C. MARQUES

De longs mois d'enquête et la saisie de 11 kgs de cocaïne (illustration)

C'est l'aboutissement de longs mois d'enquête pour l'antenne PJ de Toulon, qui se sont soldés par la saisie de 11 kgs de cocaïne jeudi dernier à Six-Fours. 8 personnes ont été interpellées dont 5 au moment de l'interception du convoi. 3 autres individus ont été interpellés notamment à Toulon et la Seyne-sur-Mer. Une prise dont la revente, au détail, est estimée à 800 000 euros.

Des mois d'enquête jusqu'à jeudi dernier et l'arrivée d'un convoi en provenance de la région parisienne. Convoi classique : une voiture ouvreuse, et une porteuse. A bord de cette dernière, les policiers découvrent les 11 kgs de cocaïne immergés à l'intérieur de pots de peinture.

C'est d'autant plus une très belle saisie, que la marchandise n'était pas destinée à être stockée à Six Fours. Lors de l'intervention des policiers justement, 3 individus s'apprêtaient à charger la marchandise pour la dispatcher sur différents points de vente dans la région. Les enquêteurs ont donc été là au bon endroit, et au bon moment face à "un groupe aguerri" selon le Parquet de Toulon.

Lors des perquisitions, les policiers ont découvert près de 50 000 euros en liquide, des pistolets automatiques. Et 7 voitures ont été saisies en plus des 11 kgs de drogue, dont la valeur à la revente au détail est estimée à 800 000 euros. L'un des protagonistes locaux est certes connu, mais les autres pas plus que ça. "La preuve qu'il y a probablement des réseaux qui passent sous les écrans radars" indique un connaisseur du dossier.

Sur les 8 personnes interpellées dans le cadre de cette affaire, 7 ont été déférées ce lundi. 6 ont été placées en détention provisoire après leur mise en examen pour trafic de stupéfiants en bande organisée. Un autre individu a été placé sous contrôle judiciaire.