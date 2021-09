Onze mois supplémentaires pour le détenu qui a frappé des surveillants de la prison de Neuvic en Dordogne

Après l'agression de deux surveillants de la prison de Neuvic (Dordogne), le tribunal correctionnel de Périgueux condamne un jeune homme à 11 mois de prison ferme. Il avait donné deux coups de poing après la fouille de sa cellule et la saisie de son téléphone portable notamment.

"Ca m'agace" affirme le procureur pendant l'audience ce vendredi 24 septembre au tribunal correctionnel de Périgueux. Il ne croit pas aux excuses du jeune homme qui a envoyé une lettre d'excuse et qui, à l'audience, affirme regretter son geste "mon cerveau a mal réagi, je ne sais pas ce qui s'est passé". Pourtant, pendant l'audience, le jeune Nîmois, en chemise noire, cheveux plaqués sur le côté, assure que s'il a frappé c'est parce que les surveillants "l'ont mis dans une situation où il était en danger".

Un téléphone portable et de la drogue retrouvés dans sa cellule

Le 22 avril dernier, le jeune homme de 24 ans apprend pendant la séance de sport que sa cellule a été fouillée. A son retour, le ton monte, il ne comprend pas pourquoi c'est sa cellule qui a été visée "je ne suis pas un détenu qui casse la tête à tout le monde, je suis un bon détenu" explique-t-il. Si la première fois, rien n'a été trouvé, lors de la deuxième fouille, les surveillants retrouvent un téléphone portable, un chargeur mais aussi près de 5 grammes de résine de cannabis.

Invité à retourner dans sa cellule, le jeune homme s'emporte. Un surveillant tente de protéger sa supérieure, il reçoit un coup de poing, son collègue est lui aussi frappé au visage. Les deux surveillants, blessés, reçoivent une interruption temporaire de travail de cinq et huit jours.

24 ans et déjà 16 condamnations

"Non, ce n'est pas acceptable que les surveillants subissent ce comportement là" martèle le procureur qui rappelle un chiffre celui de 4.000 agressions de surveillants chaque année en France, "soit plus de dix chaque jour". Le jeune Nîmois a déjà 16 condamnations à son casier judiciaire dont neuf pour outrages et violences, certaines sur des surveillants de centres pénitentiaires mais aussi des membres des forces de l'ordre. Interrogé par le procureur, il reconnaît qu'il a du mal à se maitriser mais nie être quelqu'un de violent.

Le jeune homme souhaite à sa sortie, travailler dans le domaine de la fibre et élever son petit garçon âgé de 20 mois mais le service d'insertion et de probation présente des conclusions "rares" souligne la présidente. Selon ces conclusions, la justice n'a aucune prise sur lui et il ne tire aucun enseignement de ses condamnations. "Il faut qu'il comprenne enfin la sanction" déclare le procureur qui a requis 18 mois de prison ferme.

1 euro symbolique versé à chacun des syndicat

En juin dernier, le jeune homme a été transféré à la prison d'Uzerche en Corrèze. Il devait sortir en octobre 2023. Sa sortie est donc repoussée à l'automne 2024 avec cette nouvelle condamnation à 11 mois de prison. Il est également condamné à verser 1.100 euros à chacun des surveillants, ainsi qu'un euro symbolique aux deux syndicats pénitentiaires, FO et UNSA, qui se sont constitués partie civile.