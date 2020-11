11 novembre : le mémorial Notre Dame de Lorette propose une commémoration sur Facebook

La plus grande nécropole militaire de France sera déserte pour le 11 novembre. Notre-Dame-de-Lorette a dû annuler toutes les cérémonies prévues pour commémorer l'armistice de 1918 à cause du coronavirus, alors le mémorial propose un hommage "à la maison", sur sa page Facebook.

Pas de descente aux flambeaux dans la soirée de ce mercredi 11 novembre à Notre-Dame-de-Lorette. Comme partout en France, les cérémonies de commémoration de l'armistice de 1918, en hommage à tous les soldats morts pour la France, se font a minima à cause de la crise sanitaire. À la place, le mémorial propose un "11 novembre à la maison", toute la journée sur sa page Facebook.

"On invite tous ceux qui le souhaitent à partager leur pensée, leur hommage, [...] ça peut être un texte, un poème, un dessin. [...]Le principe c'est d'avoir une pensée partagée même si c'est chacun chez soi." explique Florence Hovenaghel, de l'office de tourisme Lens-Liévin, qui gère le mémorial, sur France Bleu Nord. Comme le petit Charles, 4 ans, qui a confectionné un bougeoir.

Dans la plus grande nécropole militaire de France, où plus de 45 000 combattants de la Première Guerre mondiale sont enterrés, il n'y a pas de public. "Toute la programmation qui était prévue pour ce 11 novembre a été annulé vu les circonstances" se désole Florence Hovenaghel. "On espère juste que c'est une fois", et que les cérémonies pourront revenir à la normale à l'avenir.