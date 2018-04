Les images de la gardienne de la paix, rouée de coups, avaient fait le tour des réseaux sociaux et provoqué l'indignation. Plus de trois mois après ce lynchage le 1er janvier à Champigny-sur-Marne, 11 personnes ont été présentées à un juge d'instruction ce jeudi en vue de leur mise en examen.

Créteil, France

La procureure de la République de Créteil, Laure Beccuau a tenu une conférence de presse ce jeudi, deux jours après l’interpellation de 14 personnes âgés de 16 à 20 ans en région parisienne et dans l’Eure. Pendant trois mois, dix policiers ont travaillé quasiment à plein temps pour déterminer qui avait roué de coup les deux policiers, qui avait filmé et qui n'était pas intervenu.

L'enquête n'est pas terminée

A l'issue de ce travail de fourmi : 150 policiers sont donc intervenus mardi. Sur les 14 interpellés, trois ont été relâchés, six sont soupçonnés d'avoir porté des coups (trois ont avoué), deux d'avoir filmé et diffusé la scène, enfin les trois autres sont accusés de non-assistance à personne en danger. L'enquête, elle, n'est toujours pas terminée puisque "l'intégralité des mises en causes" n'ont pas tous été interpellés.

Séquelles psychologiques pour la policière de 25 ans

La procureure de la république de Créteil a également donné des précisions sur l'état de santé de la gardienne de la paix de 25 ans en insistant sur les séquelles psychologiques. "Se voir en continu sur les réseaux sociaux n'a pas été pour rien dans le préjudice qu'elle doit affronter désormais". En effet, trois mois après les faits, elle n'a toujours pas repris le travail.