11 personnes impliquées dans un accident entre un minibus et une voiture près de Condé-Northen

Un spectaculaire accident entre un minibus et une voiture a impliqué 11 personnes ce vendredi après-midi près de Condé-Northen. 3 blessés ont été conduits au CHR Mercy à Metz.

L'accident s'est produit à l'intersection de la D954 et la D154C

Condé-Northen, France

Plus de peur de que mal ce vendredi après-midi sur la route entre Pontigny et Condé-Northen. Vers 13h30, un minibus qui transportait 9 personnes handicapées de l'établissement et service d'aide par le travail (ESAT) de Varize, a heurté une voiture avec 2 personnes à bord.

Le minibus transportait 9 personnes handicapées

L'accident s'est produit à l'intersection de la D954 (Pontigny - Condé-Northen) et la D154C (Pontigny - Varize), il a fait 3 blessés légers qui ont été emmenés à l'hôpital Mercy à Metz

L'accident a été spectaculaire

Les moyens de secours déployés étaient très importants : 4 véhicules de pompiers et 3 ambulances. Les gendarmes sont intervenus. La route a été coupée en début d'après-midi le temps de dégager la camionnette et la voiture.