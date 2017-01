Onze prévenus devant le tribunal correctionnel d'Amiens pour trafic de drogue

Onze prévenus, âgés de 25 à 45 ans, comparaissaient devant le tribunal correctionnel d'Amiens ce mardi. Accusés de transport, détention et vente de cannabis à travers l’Europe entre 2008 et 2010, ces personnes se fournissaient en résine au Maroc.

Onze prévenus. Un dossier de onze tomes. Et douze avocats. Le procureur a requis des peines de trois mois à un an de prison ferme pour des personnes appartenant à un réseau de drogue. Les faits se déroulent entre 2008 et 2010. Plusieurs prévenus, à l'époque, voyageaient en Espagne, en Belgique et bien sûr en France pour transporter et vendre de la drogue. De la résine de cannabis en provenance du Maroc.

La drogue était vendue en Europe. C'est d'ailleurs au niveau d'un péage de l'autoroute A1, entre Paris et Lille en 2010, que deux véhicules sont arrêtés avec de la résine de cannabis dans des faux plafonds et près des roues arrières. À chaque voyage, deux voitures roulaient ensemble. La première ouvrait la route pour prévenir la seconde en cas de présence des forces de l'ordre. Les transporteurs utilisaient parfois de grosses cylindrées pour chaque périple.

Si les membres de ce réseau jouaient tous un rôle bien précis, ces hommes répondaient à un seul commanditaire. Un homme vivant en Hollande, jamais identifié par les enquêteurs et absent de l'audience ce mardi. "C'est la tête de réseau" a déclaré le procureur, avant d'ajouter : "nous n'avons pas dans ce procès des gros poissons, mais des exécutants". En tout cas l'absence de celui qui apparaît comme le donneur d'ordre dans le réseau, attriste certains avocats des prévenus comme maître Guillaume Combes.

18.000 euros en liquide

Parmi les onze personnes à la barre : une seule femme. La conjointe d'un autre prévenu. C'est une Amiénoise de 38 ans, salariée de l'éducation nationale. Une femme qui déclare n'avoir jamais été au courant des activités de son compagnon. Pourtant entre 2008 et 2010, son concubin lui demande de remettre d'importantes sommes d'argent, à des hommes qu'elle ne connaît pas, sur Amiens.

Un jour elle se retrouve même en possession de 18.000 euros en liquide. De l'argent qui provient de la vente de CD et de copies de films d'après elle. Son amoureux travaillait à l'époque sur les marchés de la région. Un amoureux qu'elle a tenté de défendre à la barre. "C'est un bon père" dit-elle. Il a une fille de quatre ans. L'homme voyageait souvent au Maroc, et dans l'Europe mais "il rentrait le week-end" ajoute la femme.

Au final le procureur a demandé la relaxe pour cette mère de famille. Le conjoint lui, risque un an de prison ferme pour trafic.