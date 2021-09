11-Septembre 2001 : vingt ans après, l'Amérique rend hommage aux victimes des attentats

L'Amérique commémore ce samedi les attentats jihadistes du 11 septembre 2001, qui ont provoqué la mort de 2.977 personnes. Une cérémonie solennelle a débuté vers 08h40 (14h40 heure française) au mémorial de Manhattan, à New York, là où se dressaient les tours jumelles du World Trade Center détruites lors des attaques. Le président américain Joe Biden, et ses prédécesseurs, Barack Obama et Bill Clinton, ont observé une première minute de silence à 08h46, l'heure précise à laquelle un premier avion piraté par le commando d'Al Qaïda a percuté l'une des tours. La cérémonie a également été rythmée par des hommages en musique : l'hymne américain a été entonné par un chœur de jeunes enfants et la star américaine Bruce Springsteen a chanté.

"L'unité, notre plus grande force"

Comme chaque année, les noms des personnes tuées ce jour-là sur les trois sites des attentats (dont 2.753 à New York) ont été énoncés. D'autres minutes de silence ont été observées, en mémoire de l'attaque contre le Pentagone près de Washington et du crash d'un des avions à Shanksville (Pennsylvanie).

Fragilisé par le retrait américain chaotique d'Afghanistan, une guerre déclenchée après les attentats du 11-Septembre, le président démocrate a appelé à "l'unité, notre plus grande force" dans un message vidéo diffusé vendredi soir, à la veille des commémorations.

Hommages internationaux

Plusieurs chefs d'États et de gouvernements se sont associés aux commémorations. "Nous n'oublierons jamais. Nous combattrons toujours pour la liberté", a notamment tweeté le président français, avec une vidéo d'un drapeau américain trônant sur le perron de l'Élysée à Paris. En France toujours, la ville de Caen s'est illuminée.

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a aussi rendu hommage aux victimes de ces attaques jihadistes depuis Bruxelles. "Le 11 septembre, nous nous souvenons de ceux qui ont perdu la vie et honorons ceux qui ont tout risqué pour les aider. Même dans les moments les plus sombres et les plus éprouvants, le meilleur de la nature humaine peut transparaître. L'UE se tient aux côtés des Etats-Unis pour défendre la liberté et la compassion contre la haine", a-t-elle tweeté.

En Grande-Bretagne, l’hymne américain a été joué lors de la relève de la garde au château de Windsor. "Mes pensées et prières - et celles de ma famille et du pays tout entier - demeurent auprès des victimes, des survivants et des familles affectées, ainsi qu'auprès des premiers intervenants et des secouristes", a déclaré la reine Elizabeth II dans un message adressé au président américain Joe Biden. 67 Britanniques ont perdu la vie dans les attentats du 11-Septembre.