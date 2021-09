11 septembre : une stèle en hommage aux victimes du terrorisme inaugurée à Saint-Lô

Le public les a salué ce samedi en fin de matinée à Saint-Lô. Une vingtaine d'élèves du lycée d'enseignement adapté Robert Doisneau ont participé à la création d'une stèle en hommage aux victimes du terrorisme en France et dans le Monde. Elle a été inaugurée dans la cour de la Chapelle Madeleine, lors du traditionnelle hommage du 11 septembre, organisée chaque année. "Nous n'oublions pas", est écrit sur le monument.

Alexandre et Alexis, élèves en CAP maçonnerie, ont participé à la réalisation de la stèle. © Radio France - Raphaël Aubry

La cérémonie s'est déroulée en présence d'élus, de près de 200 manchois, mais aussi d'Elizabeth Webster, la nouvelle Consule d'Amérique pour le Grand-Ouest de la France. Ces élèves sont tous en deuxième année de CAP maçonnerie et jardinier-paysagiste. La conception des trois piliers et du socle de la stèle a duré près d'un an. Les enseignants avaient ce projet en tête depuis près de trois ans. Les élèves se sont chargés de toute la partie manuelle du projet. "Par le monument que vous élevé et qui restera ici pour toujours, vous nous permettez de nous souvenir d'eux", a déclaré Emmanuel Lejeune, la marie de Saint-Lô. Il y a 20 ans, quatre avions étaient détournés aux Etats-Unis, faisant 2 977 morts.

"Dans le futur, on pourra montrer ça à nos enfants"

Au cours de la cérémonie, deux élèves ont été invités à retirer le drapeau américain, qui cachait le monument. Alexandre, inscrit en CAP maçonnerie, ne cachait pas son émotion ce samedi : "On est quand même fière de montrer ça à nos parents. Dans le futurs aussi, on pourra montrer ça à nos enfants et nos petits enfants", explique le jeune homme.

La stèle a été pensée pour l'ensemble des victimes de terrorisme. Les trois piliers blancs font référence notamment à des ouvrages présents aux Etats-Unis, comme la Maison blanche. Les pavés au sol à ceux que l'on trouvait historiquement dans le centre-ville de Saint-Lô. Des roses et des arbres ont également été plantée tout autour, en signe de paix.

Pas nés lors des attentats du 11 septembre

Ce projet avait donc un objectif manuel, mais surtout pédagogique. Ces élèves du lycée Robert Doisneau, sont tous mineurs. Aucun d'entre eux n'a connu les attentats du 11 septembre 2011. "Il a fallu dans un premier temps, avant de pencher sur réalisation, leur faire voir ce qui s'est passé ce jour là, explique Cédric Aman, enseignant en paysagisme. Cela s'est fait à partir de vidéos, et de divers documents. Et effectivement, ils ne comprenaient comment de tels attentats ont pu avoir lieu. C'est aussi notre rôle."

Il a fallu près d'un an pour ériger cette stèle dans la cour de la Chapelle Madeleine à Saint-Lô. © Radio France - Raphaël Aubry

Le coût de la stèle s'élève à près de 10 000 euros. Le projet a été financé par la mairie de Saint-Lô, le Département, la Préfecture, mais aussi l'association saint-loise des anciens combattants.