11 véhicules de Toulouse Métropole Habitat incendiés

Toulouse Métropole Habitat évoque "un incendie criminel déclenché sur le parking de la régie d'ouvriers." Un site qui se trouve avenue de Lardenne à Toulouse. Toulouse Métropole Habitat est le plus important des bailleurs sociaux de la ville rose.

Plus de 100.000 euros de préjudice

Les dégâts sont importants : 9 véhicules totalement détruits, 2 partiellement endommagés. Toulouse Métropole Habitat estime le préjudice à plus de 100.000 euros (84000€ de préjudice immobilier, 10000 € de matériel et le coût des véhicules détruits et endommagés).

"La régie d'ouvriers a pour mission d'effectuer des interventions de réparation et d'entretiens dans les logements de nos 18000 locataires et dans les parties communes de nos résidences. Les véhicules et leurs matériels sont également utilisés pour les interventions d'astreinte 24h/24", explique Toulouse Métropole Habitat.

"Un acte honteux"

"En situation de confinement, les interventions sont limitées aux cas d'urgence pouvant impliquer la sécurité des personnes et des biens. Cet acte honteux va venir perturber cette activité et donc pénaliser les locataires en besoin; Sentiment qu'il y a erreur sur la cible. Par cet acte on nous empêche de venir en aide aux personnes qui en ont besoin", déplore Toulouse Métropole Habitat.