110 policiers ont manifesté ce mardi devant les tribunaux de Lille et Béthune

Comme dans de nombreuses villes partout dans le pays, environ 110 policiers ont manifesté ce mardi devant les tribunaux de Lille et de Béthune pour réclamer plus de fermeté à la justice après les peines infligées dans l'affaire de Viry-Châtillon.

L'appel lancé par des syndicats de policiers Alliance et Unsa a été bien entendu : environ 60 policiers ont manifesté ce mardi midi devant le tribunal de Lille, ils étaient une cinquantaine devant celui de Béthune. Ils entendaient ainsi protester contre l'acquittement, en appel, de 8 des 13 jeunes accusés d'avoir attaqué et brûlé des policiers à Viry-Châtillon près de Paris en 2016. Les 5 autres ont été condamnés à des peines plus légères qu'en première instance; de 6 à 18 ans de réclusion. Une affaire qui résonne avec les trois nuits de violences que vient de connaître la métropole lilloise, en particulier à Tourcoing. Les policiers ont été la cible de tirs de mortiers.

Bruno Noël, délégué régional du syndicat Alliance dans les Hauts-de-France © Radio France - Stéphane Barbereau

"Se faire du flic, c'est devenu un sport national"

Ces peines ont été très mal vécues comme l'explique Bruno Noël, le délégué régional duy syndicat Alliance des Hauts-de-France: "Il faut qu'on arrive à trouver un juste milieu avec des peines incompressibles pour les individus qui attaquent, qui agressent, qui blessent les policiers ou les représentants de la force publique en général. ". Il dénonce des peines trop légères alors que les individus jugés encouraient jusqu'à 25 ans de réclusion. " Ca veut dire qu'ils vont faire quoi? quelques années de prison? Alors que les collègues eux sont marqués à vie parce qu'ils ont été grièvement brûlés.". Il dénonce surtout le sentiment d'impunité qui se développe pour certains individus: "_On est désemparés parce qu'on se dit que les missions sont de plus en plus compliquées, notamment ici avec Roubaix et Tourcoing, et que ça va se généraliser. _Ces individus qu'on empêche de travailler, de faire leur petit business de drogue et autre, eh bien il faut bien qu'ils s'occupent aussi la nuit, et se faire du flic, c'est devenu un sport national. "