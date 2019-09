110 pompiers mobilisés pour des incendies accidentels en Drôme-Ardèche

Ardèche, France

90% des incendies sont d'origine humaine dont plus de la moitié à cause d'imprudences ou de comportements dangereux. Ce qui s'est produit ce mercredi après-midi vient le confirmer. Vers 14H30 d'abord. A Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme, un brûlage dirigé en bordure d'autoroute est mal maîtrisé. Les flammes parcourent un champ de trois hectares et elles débordent le long de l'A7. La fumée et l'intervention des pompiers ont provoqué un gros ralentissement dans le sens Sud-Nord.

Des étincelles avec une disqueuse et une débroussailleuse

Vers 15h30, à La-Chapelle-sous-Aubenas, côté Ardèche, un homme veut déposer de la tôle avec sa disqueuse. Il met le feu accidentellement à son pantalon. En courant, il met le feu aux broussailles environnantes. Sérieusement brûlé à la jambe, il a été hospitalisé à Aubenas. Un hectare de végétation a brûlé. A la même heure, à Saint-Laurent-sous-Coiron sur la route de Darbres, ce sont aussi des étincelles qui ont mis le feu à la végétation, lors du démarrage d'une débroussailleuse. Là aussi, un hectare brûlé.

50 pompiers en Ardèche, 60 dans la Drôme

Enfin dernier départ de feu significatif vers 16h20 à Lanas près de l'aérodrome. Les flammes ont été rapidement maîtrisées et n'ont parcouru que 3500 mètres carré de végétation. Le feu est parti en bordure de route, sous une ligne à haute tension. Geste volontaire ? Ou problème électrique lié au vent ? L'origine de ce quatrième incendie n'est pas encore connu.

Il a fallu 50 pompiers côté Ardèche pour maîtriser ces trois incendies. L'incendie au bord de l'A7 a mobilisé 60 pompiers drômois.