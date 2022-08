111 véhicules contrôlés en un soir par les gendarmes de Pierrelatte

Dans le cadre du renforcement des actions anti-rodéos demandé par le ministre de l'Intérieur, les gendarmes de la compagnie de Pierrelatte ont réalisé une opération de contrôle ce jeudi soir sur les axes et passages accidentogènes de leur zone. Bilan : 111 contrôles et 7 verbalisations.

Les forces de l'ordre multiplient les contrôles sur les routes, répondant aux consignes du ministre de l'Intérieur qui souhaite renforcer la lutte contre les rodéos sauvages. Ce jeudi soir, 22 gendarmes de la compagnie de Pierrelatte et du peloton motorisé de Malataverne, une équipe cynophile et quatre policiers municipaux pierrelattins ont participé à une opération de contrôle des voitures et deux-roues sur les axes et passages accidentogènes. 111 véhicules ont été contrôlés sur dix communes au total, entre autres Pierrelatte, Saint-Paul-Trois-Châteaux, Donzère ou encore Cléon d'Andran.

Sept verbalisations ont été dressées ; quatre pour alcool au volant, une pour excès de vitesse, une pour non-port de ceinture de sécurité et enfin une pour défaut de contrôle technique. Les gendarmes ont également dû faire face à deux refus d'obtempérer. Les deux fuyards sont d'ores et déjà identifiés.