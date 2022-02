112 kilos d'herbe de cannabis saisis en Ariège par les douanes

Deux personnes revenant d'Espagne ont pris la fuite devant un contrôle des douanes. Après une course poursuite, seul l'un des deux passagers a été interpellé. Dans le véhicule abandonné, les douanes on saisi une marchandise estimée à plus de 330.000 euros.