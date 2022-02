113 millions d'euros pour lutter contre les inondations dans le Gard

Une nouvelle étape importante dans la lutte contre les inondations. Le Papi III (Programme d’actions de prévention des inondations) a été officiellement signé ce lundi en préfecture du Gard. Ce plan prévoit plus de 113 millions d'euros d'investissements sur six ans pour la période 2022-2028.

Une nouvelle étape importante dans la lutte contre les inondations. Le Papi III (Programme d’actions de prévention des inondations) a été officiellement signé ce lundi en préfecture du Gard. Ce plan prévoit plus de 113 millions d'euros d'investissements sur six ans pour la période 2022-2028. Avec 88 actions programmées sur une large zone concernant 48 communes dont Nîmes, bien sûr, mais aussi Caissargues, Milhaud, Codognan ou encore Vergèze.

Sur les 113 millions d'euros investis, 87 millions seront directement consacrés à des travaux destinés à ralentir l'écoulement des eaux comme l'aménagement du cadereau d'Uzès à Nîmes, avec l'installation d'un tunnelier, principale innovation de ce plan, qui permettra d'évacuer les flots en dessous de la ville. Ce dispositif sera accompagné d'ouvrages plus traditionnels comme d'énormes bassins de rétention en amont et en aval. Des sommes importantes seront également destinées à mieux protéger de secteurs particulièrement vulnérables, qu'il s'agisse d'entreprises, de bâtiments publics ou d'habitations.

300 000 habitants concernés

Parmi les travaux très attendus également le renforcement de la digue du Rhôny qui protège notamment les villages de Codognan et Vergèze et qui avait généré de terribles moments d'angoisse en menaçant de céder lors des inondations de septembre dernier. Enfin, l’amélioration de la connaissance du risque avec des actions de sensibilisation auprès du grand public, des scolaires ou encore l’amélioration des outils de gestion des risques. Des enjeux capitaux pour protéger les 300 000 habitants qui vivent dans la zone concernée par ce Papi III. Le financement est assuré pour moitié par l'Etat à hauteur de plus de 58 millions d'euros, Nîmes Métropole, plus de 20 millions d'euros, la Région Occitanie, près de 15 millions d'euros ou encore le conseil départemental du Gard près de 11 millions d'euros