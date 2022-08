Île-de-France : 113 personnes interpellées dans le cadre du plan d'action contre le crack

Au total, 3 261 personnes ont été contrôlées entre le 4 et le 15 août dans le cadre de ce plan. Le nouveau préfet de police Laurent Nuňez, installé le 20 juillet, a renforcé la présence policière au nord-est de Paris.

Les consommateurs et le trafic de crack se concentrent majoritairement dans le nord-est de Paris ainsi qu'à Pantin et Aubervilliers.

Parmi les plus de 3 000 individus contrôlés, 113 ont été interpellées dans le cadre du plan d'action du gouvernement contre le crack en Île-de-France. Selon la préfecture de police de Paris, ces interpellations sont liées à la législation sur les stupéfiants, à des violences volontaires, à la vente à la sauvette et à des recels de vols. Elles ont eu lieu durant une période de 12 jours, entre le 4 et le 15 août.

Depuis sa prise de fonction, le nouveau préfet de police Laurent Nuňez a renforcé la présence policière au nord-est de Paris, dans les quartiers qui souffrent depuis 1 an des nuisances liées au trafic et à la consommation de crack.

Une amélioration déjà sensible selon la préfecture

Tous les jours, 200 policiers effectuent des contrôles dans les secteurs Auguste Baron, Porte de la Villette, Corentin Cariou et Stalingrad ainsi que dans le quartier des Quatre chemins à Pantin et Aubervilliers. Les forces de l'ordre ont aussi pour mission de "disperser systématiquement tout regroupement de toxicomanes (...) qui sont générateurs de troubles à l'ordre public", précise la préfecture.

Selon la préfecture de police de Paris, "la physionomie en journée s'est sensiblement améliorée" dans ces quartiers mais les efforts doivent continuer notamment en soirée et la nuit. L'objectif est de soulager les riverains et commerçants.

En parallèle, 132 personnes ont été contrôlées dans le cadre de la lutte contre l'immigration irrégulière. 14 d'entre eux ont écopé d'une obligation de quitter le territoire.