Go fast : 114 cartouches de cigarettes de contrebande saisies à Autry-le-Châtel dans le Loiret

Un joli coup de filet pour les gendarmes de Briare dans le Loiret. Ils ont intercepté jeudi dernier une voiture avec à bord plus d'une centaine de cartouches de cigarettes destinées à être vendues au marché noir. Le conducteur a été jugé par le tribunal judiciaire de Montargis et condamné à une peine de prison ferme.

Contrôlé à 146km/h

C’est à la hauteur d’Autry-le Châtel sur la RD 940 entre Gien et Argent-sur-Sauldre dans le Cher que le conducteur a été contrôlé par les gendarmes du peloton motorisé de Briare à 146 kilomètres/heure au lieu des 90 autorisés. Pour ne rien arranger, le prévenu roule malgré une annulation de permis et se révèle positif aux stupéfiants. Face à ses explications plus ou moins claires, les motards décident de fouiller le véhicule et découvrent 114 cartouches de cigarettes et trois pots de tabac à rouler.

Huit mois de prison

Le jeune homme âgé de 26 ans, originaire de Châlette-sur-Loing prés de Montargis, avoue se rendre à Bourges pour écouler le stock. Présenté vendredi dernier au parquet de Montargis puis jugé sous le régime de la reconnaissance préalable de culpabilité, il a été condamné par le tribunal judiciaire de Montargis à 18 mois d’emprisonnement dont 8 mois ferme. Il a été incarcéré à l’issue de l’audience. Il a écopé également d’une amende douanière de 11.970 euros.