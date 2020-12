115.000 euros pour améliorer les conditions de vie des policiers dans le Gard

"L’amélioration des conditions de travail et de vie des policiers et des gendarmes est une priorité" du ministre de l’Intérieur. Dans le cadre du plan France Relance, 115.000 euros vont ainsi être consacrés à la réalisation de projets de rénovation et de modernisation dans le Gard. Plusieurs demandes ont ainsi été portées par le ministère de l'Intérieur dans le cadre de l’appel à projets du plan de relance dédié à la rénovation énergétique des sentiments de l’État lancé conjointement par le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance et par le ministère délégué aux Comptes publics.

Ces investissements pour la modernisation des bâtiments permettront notamment de rénover les menuiseries extérieures du commissariat de police de Villeneuve-lès-Avignon et d’installer des bornes de rechargement pour véhicules électriques à l’hôtel de police de Nîmes et au Commissariat d’Alès.

Ces financements viennent s’ajouter à ceux dont dispose le ministère de l’Intérieur pour la poursuite de ses projets courants et qui pourront être mobilisés pour le territoire.