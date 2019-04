118 cambriolages commis au sud de Niort, résolus par les gendarmes

L'enquête a duré plus d'un an. 4 gendarmes de la compagnie de Niort ont travaillé d'arrache-pied pour interrompre une vague de cambriolages commis au sud de Niort entre mars 2016 et aout 2018. 17 jeunes adultes et quelques mineurs ont été interpellés. Le procès est prévu mi septembre.

Niort, France

Les voleurs agissaient de nuit. Ils se déplaçaient en scooter et visaient des maisons inoccupées mais parfois aussi des buvettes de stade. Pour pénétrer à l'intérieur, ils ne s'encombraient pas de détails. Portes ou fenêtres fracturées à l'aide de tournevis ou de pierres occasionnant des dégâts importants estimés par les victimes à plus de 55 mille euros. Dans les maisons, ces cambrioleurs faisaient main basse sur de l'argent, des bijoux. à défaut sur des armes, des munitions et parfois repartaient même avec des motos et même un quad.

Ils planquaient une partie de leur butin sous l'eau

Une partie seulement de ce butin estimé plus de 82 mille euros a été retrouvé. et tout n'a pas pu être restitué aux propriétaires, certains n'ayant pas été identifiés. Par ailleurs, les voleurs par peur de trop exposer certaines pièces de leur butin les ont immergé dans des étangs. Pour les récupérer, la compagnie de Niort a du recourir à des plongeurs des bases nautiques de Royan et la Rochelle. Ceux ci ont ainsi remonté à la surface un quad, des motos mais aussi des armes à feu.

Une enquête fastidieuse

Le groupe d'enquête formé pour résoudre ces cambriolages a travaillé pendant une bonne année. Les gendarmes ont réussi à identifier les auteurs présumés ce qui a conduit à leur arrestation en deux vagues, juin et octobre dernier. La complexité est venue du fait qu'il a fallu trouver le lien entre tous ces voleurs présumés, identifier aussi les victimes. L'enquête vient donc de prendre fin. Tous les auteurs seront jugés mi septembre. Par précaution, les trois auteurs principaux ont été placés sous contrôle judiciaire.