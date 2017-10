12 ans de prison pour avoir tiré sur un automobiliste qui lui faisait des appels de phares

Un automobiliste qui avait tiré à cinq reprises sur un autre véhicule, blessant gravement le conducteur, après que ce dernier lui ait fait des appels de phare, a été condamné ce mercredi à douze ans de réclusion criminelle pour tentative de meurtre devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône.

Une voiture m'a frôlé. J'ai trouvé que c'était une conduite très dangereuse donc je lui ai fait cinq ou six appels de phares pour lui dire attention - Francesco, la victime

Une peine de quinze ans de réclusion criminelle avait été requise à la mi-journée contre Mehdi Kerbadou, 36 ans, ancien gendarme volontaire adjoint entre 2002 et 2007 puis responsable de la sécurité du casino d'Aix-en-Provence. Lui conteste cette tentative de meurtre même s'il reconnait s'être trouvé au volant de sa Peugeot 207, le 5 mars 2014 à à 04H11 sur l'A7, à l'heure des faits. Au volant d'une fourgonnette transportant des médicaments, Francesco avait réagi au dépassement dangereux d'un véhicule : "Une voiture m'a frôlé, j'ai trouvé que c'était une conduite très dangereuse donc je lui ai fait cinq ou six appels de phares pour lui dire attention", témoigne l'homme d'une cinquantaine d'années, rendu infirme d'une jambe par la trajectoire d'un projectile 9 mm qui lui a sectionné partiellement le nerf sciatique. L'autre automobiliste l'avait attendu à la barrière de péage. Aussitôt après, alors que les deux voitures roulaient à 120 km/h, Fransesco avait essuyé cinq tirs. Il maîtrisait son fourgon et se jetait derrière la barrière de sécurité.