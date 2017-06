12 ans de prison pour Richard Yerma, l'ancien concierge du collège de Laruns

Richard Yerma a été reconnu coupable par le jury de viol sur mineur, agressions sexuelles sur mineurs et corruption de mineurs. La cour d'assises des Pyrénées-Atlantiques le condamne à 12 ans de réclusion.

Richard Yerma a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle. Après trois jours d'audience et sept heures de délibéré, la cour d'assises des Pyrénée-Atlantiques a reconnu coupable l'ancien concierge du collège de Laruns de viol sur mineurs, agressions sexuelles sur mineurs et corruption de mineurs. Richard Yerma a fait six victimes entre 2002 et 2012. Il risquait au maximum 20 ans. L'accusation avait demandé 15 ans, au terme d'un procès où l'accusé a surjoué la repentance. Les avocats de la défense et des victimes se sont déclarés satisfaits par ce verdict.

Il a eu tendance à trop en faire et trop en dire. Le but c'était qu'il soit condamné à une juste peine, et je pense que c'est ce qui a été prononcé par le jury—L'avocat de Richard Yerma

Me Tucoo-Chalaa, l'avocat de Richard Yerma

Me Thierry Sagardoytho a porté la parole de 3 des 6 victimes

Les parties civiles sont venues avec la boule au ventre. Ils repartent soulagés d'entendre que cet homme qui a, pour certains, bousillé leurs existences a été condamné. Les victimes ce sont eux. Lui en revanche part pour une nuit carcérale longue—Me Thierry Sagardoytho l'avocat des trois victimes qui se sont constituées parties civiles

Richard Yerma, 54 ans, est reparti en prison. Il est incarcéré depuis 3 ans et 8 mois. La cour a également prononcé une interdiction d'exercer une activité en contact avec des mineurs.