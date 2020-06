12 étudiants de la Roche-sur-Yon jugés en appel pour homophobie

Une affaire d'homophobie, ce mercredi, devant la cour d'appel de Poitiers : le 18 mai 2019, à La Roche-sur-Yon, des bénévoles qui tenaient un stand LGBT, place Napoléon, avaient été agressés et insultés par des étudiants de l'ICES, Institut catholique de Vendée. 12 étudiants sont poursuivis pour injures publiques à caractère homophobes, et, pour certains d'entre eux, violences, vol et dégradations. Ils ont été condamnés en septembre dernier : cinq d’entre eux ont écopé de deux mois de prison avec sursis, pour agression et vol d’un drapeau. Tous ont été condamnés à du travail d'intérêt général.

Seulement ce jugement n'a satisfait personne, à commencer par les parties civiles. Les étudiants ont été condamnés pour violences et entrave à une manifestation, mais relaxés pour les injures homophobes, ce que n'acceptent pas les militants LGBT. Ce jour-là, et on le voit sur une vidéo, le groupe d'étudiants bouscule les militants, renverse des panneaux, et scande "homo-folie, ça suffit". Un des prévenus vole aussi un drapeau arc-en-ciel. Des militants disent également avoir subi des violences physiques. En tous cas, pour eux, il s'agissait bel et bien d'une agression à caractère homophobe, ce que le tribunal de la Roche-sur-Yon n'a pas reconnu.

Mais les prévenus, eux non plus, ne sont pas satisfaits. Lors du premier procès, leurs avocats avaient estimé qu'il n'y avait pas eu de violences physiques. Quant au caractère homophobe de cette affaire, un des défenseurs avait admis que la méthode était très discutable, mais que les faits relevaient de la simple opinion. Scander "homo-folie ça suffit » ne serait pas un délit.