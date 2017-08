Douze kilos de cocaïne retrouvés dans une voiture au Perthus, à la frontière franco-espagnole

Les douaniers des Pyrénées-Orientales ont interpellé mardi un Serbe de 35 ans. Il revenait d'Espagne. La drogue était dissimulée derrière la banquette arrière et dans les cavités du coffre de sa voiture.

Les douaniers du Perthus dans les Pyrénées-Orientales ont découvert ce mardi 8 aout 11,8 kilos de cocaïne. Les agents étaient postés au niveau de la grande barrière de péage du Boulou sur l'autoroute A9, dans le sens sud-nord.

Ce homme de 35 ans, de nationalité serbe revenait d'Espagne. Son véhicule était immatriculé en Autriche. Il était seul à bord.

La valeur de la marchandise est estimée à plus de 476.000 euros sur le marché illicite de la revente de stupéfiants.

Intrigués par son comportement et ses premières déclarations, les douaniers fouillent son véhicule, et découvrent 11 paquets de drogue cachés derrière la banquette arrière et dans les cavités du coffre.

La drogue était cachée dans le coffre et sous la banquette de la voiture - Douane 66

Le chauffeur a été remis au service de police judiciaire de Perpignan, sur instruction du Parquet de Perpignan.