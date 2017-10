12 Kilos de plants de cannabis saisis par la BAC d'Alès

12 kilos de plants de cannabis saisis à Alès. Lors d'une patrouille, les hommes de la BAC, la brigade anti-criminalité, attirés par une forte odeur ont mis la main sur des stupéfiants fraîchement ramassés, mais aussi tout un laboratoire de récolte et de séchage. Son propriétaire a été interpellé.

Le cannabis a une odeur clairement identifiable. Lundi dernier, au cours d'une banale patrouille, un équipage de la BAC était attiré par une forte odeur de cannabis environnante. Sur une clairière surplombant une rue d'Alès, les policiers tombent sur trois plants de cannabis à maturité. Des plants visibles de loin et particulièrement odorants. De nombreux trous donnaient à penser que d'autres plants avaient été récoltés récemment. Un tuyau d'arrosage descendait en direction d'un pavillon jouxtant le terrain.

La BAC retrouve le propriétaire en suivant le tuyau d'arrosage.

Un tuyau d'arrosage descendait en direction d'un pavillon jouxtant le terrain. Un Officier de police judiciaire de la Brigade de Sûreté Urbaine se rend sur place. Le propriétaire du terrain était identifié, interpellé et placé en garde à vue au commissariat de police d'Ales. Il a reconnu être l'auteur de la culture des pieds de cannabis et de leur transformation pour son usage personnel.

Trente pieds en cours de séchage et près de 8 kilos de têtes de cannabis.

La perquisition permettait de découvrir un laboratoire de récolte et de séchage ainsi que trente pieds en cours de séchage et 7 kg 900 de têtes de cannabis fraîches. Le poids total des produits stupéfiants approchait les 12 kilos. Présenté devant le parquet d'Alès, l'individu a fait l'objet d'une convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité dans une dizaine de jours. Il répondra de ses plantations devant le tribunal correctionnel le 9 février 2018. L'intégralité des produits saisis et le matériel de récolte ont été détruits.