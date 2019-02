Douze kilos de résine de cannabis saisis à Béziers

Béziers, France

C'est ce qui s'appelle une belle saisie de drogue. Douze kilos de résine de cannabis ont été saisis ce mardi matin à Béziers (Hérault). Neuf personnes ont été interpellées au petit matin à leur domicile dans le centre-ville. La drogue était dissimulée dans un seul et même sac chez l’un d’entre eux. Il y en a pour plus de 35.000 euros de valeur marchande. Les interpellations ont eu lieu dès 6h du matin sur commission rogatoire d'un juge d'instruction de Béziers dans les quartiers de la Madeleine et le Vieux-Béziers

C’est fruit d’un long travail d’investigation du commissariat de Béziers, alerté de ce trafic en mai dernier. Il est encore trop tôt pour déterminer la provenance de cette drogue.

Quelque 10.000 euros en liquide ont par ailleurs été retrouvés, ainsi qu'un fusil à canon scié. Sur les neuf interpellations, il y a six femmes. Toutes les personnes interpellées seraient connues des autorités.

58 policiers mobilisés pour cette vaste série d'interpellations

De gros moyens ont été déployés. Les policiers biterrois ont reçu le soutien d'équipes cynophiles en provenance de Perpignan, Montpellier, Nîmes, ainsi que le renfort de la BAC du commissariat d'Agde. Il a été fait appel à un hélicoptère pour une surveillance aérienne en cas de fuite nocturne.

Les personnes interpellées, de nationalité française à l'exception de l'un d'entre eux, ont été placées en garde à vue.

Arrestation d'un suspect à son domicile

Des équipes cynophiles pour localiser la drogue dissimulée

Crédit photo / Brigade de sûreté urbaine de Béziers