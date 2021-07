12 mois de prison dont 6 mois avec sursis pour un conducteur qui a foncé sur un gendarme à Briare

Le conducteur de 39 ans qui a percuté un gendarme à moto vendredi, à Briare, a écopé de 12 mois de prison dont six ferme avec bracelet électronique. Alcoolisé et sans permis de conduire, il avait tenté de prendre la fuite après un contrôle routier.

Le tribunal correctionnel de Montargis a condamné, en comparution immédiate ce mercredi un homme de 39 ans qui a foncé sur un gendarme à moto vendredi, près de Briare, à un an d'emprisonnement dont 6 mois ferme, à domicile avec bracelet électronique.

L'homme était initialement poursuivi pour "refus d'obtempérer, excès de vitesse, conduite malgré suspension de permis" et "tentative d'homicide sur personne dépositaire de l'autorité publique", avant que ce dernier chef d'accusation ne soit requalifié en "violence aggravée suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours", le caractère intentionnel n'ayant pas été prouvé lors de l'enquête.

Course-poursuite avec les gendarmes

"Tout commence par un excès de vitesse", raconte le procureur de Montargis, Loïc Abrial lors de l'audience ce mercredi. Le mis en cause roulait en effet à bord d'une voiture empruntée à sa nièce, sur une route limitée à 110 km/h lorsque les gendarmes le contrôlent à 167 km/h. Le conducteur, qui n'avait plus son permis de conduire suite à une suspension en avril dernier pour conduite sous stupéfiants, refuse alors de s'arrêter lors du contrôle routier. Il expliquera plus tard qu'il avait aussi bu "deux verres de whiskey" avant de prendre la route. Les motards de la gendarmerie se lancent à sa poursuite, l'homme ne ralentit pas sa course.

Après s'être engagé dans une impasse, il tente de faire demi-tour, mais l'un des gendarmes fait barrage dans l'allée. Le conducteur accélère et force le passage. "Je me souviens avoir été percuté, ma moto a reculé", raconte le gendarme à la barre. Le motard, lui, somme au conducteur de s'arrêter puis sort son arme de service et tire à deux reprises, sur le pare-brise côté passager et en direction de la roue du véhicule.

J'ai perdu le contrôle de moi-même

Le conducteur parvient à prendre la fuite et abandonne son véhicule, sur lequel les traces de l'impact ont été relevées lors de l'enquête, dans une nouvelle impasse en direction de Gien. Après s'être enfui à pied, l'homme est finalement interpellé à 20h30 et placé en garde à vue. Auditionné, il reconnaît immédiatement les faits et affirme avoir "paniqué", ce qu'il répète plusieurs fois lors de l'audience, et "ne jamais avoir voulu blesser le gendarme". Le motard, blessé à la cuisse, a cinq jours d'incapacité totale de travail et souffre de "choc émotionnel".

Après plusieurs jours en détention provisoire, dans l'attente de son procès, l'homme explique "avoir beaucoup réfléchi" et avoir "pris conscience ce de [qu'il a] fait". Ce père de trois enfants, marié, répète à plusieurs reprises ses excuses depuis le box vitré. Il explique : "j'ai perdu le contrôle de moi-même".

L'homme souffre de dépression

Il est alors question de l'état émotionnel du mis en cause, qui souffre de dépression depuis plusieurs années et a tenté à plusieurs reprises de mettre fin à ses jours. A la question "est-ce que vous reliez votre état dépressif à ce qui s'est passé ?", posée par la présidente, l'homme répond, la voix tremblante : "oui, en temps normal j'aurais assumé ma responsabilité".

"C'est un homme malade, qui a besoin de soins, et je ne suis pas sûre que le mettre dans une maison d'arrêt soit la meilleure solution", déclare Me Jennifer Horta, l'avocate du prévenu en demandant une détention à domicile, avec bracelet électronique, ce à quoi il est finalement condamné. L'homme doit aussi se soumettre à une obligation de soin et doit indemniser les parties civiles à hauteur de 1.000 euros de dommages et intérêts, et 300 euros pour leurs frais d'avocat. Enfin, pour son excès de vitesse inférieur à 50 km/h, il est condamné à régler une contravention de 90 euros.