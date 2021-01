12 mois de prison dont six avec sursis pour le jeune qui avait foncé sur les policiers municipaux d'Orange

12 mois de prison ferme dont six avec sursis. C'est la peine prononcée ce lundi en comparution immédiate par le tribunal de Carpentras à l'encontre d'un jeune orangeois de 18 ans. La nuit du Nouvel an, il a refusé d'obtempérer à un contrôle des policiers municipaux qui ont ouvert le feu.

La nuit du nouvel an, ce jeune automobiliste avait foncé sur des policiers municipaux qui avaient ouvert le feu (photo d'illustration)

Le tribunal de Carpentras jugeait ce lundi après-midi en comparution immédiate un jeune orangeois de 18 ans. ll a été condamné à 12 mois de prison ferme dont six avec sursis. La nuit du Nouvel an, il a refusé d'obtempérer à un contrôle des policiers municipaux dans le cadre du couvre-feu. Après une course poursuite, le conducteur a foncé sur d'eux d'entre eux qui lui barraient la route avec leur véhicule. Ils ont ouvert le feu. Personne n'a été blessé.

"Il a paniqué et ça l'a complètement déconnecté des réalités, il a risqué la vie de tout le monde" - Me Bissane, avocat du jeune conducteur

Ce lundi, seul le conducteur comparaissait, les passagers de la voiture ayant été mis hors de cause. Dans le box des accusés, un jeune étudiant sans histoire : 18 ans, pas de casier judiciaire, et dans la voiture cette nuit-là, des amis d’enfance. Ils ont passé le réveillon ensemble mais aucun n’a consommé d’alcool ou de stupéfiants.

Le prévenu raconte comment il a littéralement paniqué quand les policiers municipaux ont voulu le contrôler. Il sait alors que son contrôle technique n’est pas en règle, et qu'il circule alors que c’est le couvre feu.

"Cette panique l'a complètement déconnecté des réalités, il a risqué la vie de tout le monde", explique son avocat, Me Bissane. Et le jeune orangeois continue sa course folle cette nuit là. Malgré les cris de ses amis qui lui demandent de stopper la voiture. A l’audience, il lâche “j’ai été soulagé quand on m’a arrêté”.

"C’est la première fois en six et huit ans d’ancienneté qu’ils faisaient usage de leurs armes, ils ont eu peur pour leur vie" - Me Béras, avocat des policiers municipaux

En face de lui, les deux policiers municipaux qui ont ouvert le feu. "C’est la première fois en six et huit ans d’ancienneté qu’ils faisaient usage de leurs armes, ils ont eu peur pour leur vie", plaide leur avocat, maitre Béras. Tremblant, le jeune accusé s’adresse directement aux policiers : "je voudrais m’excuser, je suis désolé pour la peur que j’ai provoquée”.

Le jeune conducteur de 18 ans a été condamné à 12 mois de prison ferme dont six avec sursis. Il n'a pas été incarcéré. Il devra aussi suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière et verser 1.000 euros de dommages et intérêts à chacun des policiers, partie civile dans cette affaire.