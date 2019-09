12 personnes interpellées pour trafic de drogue à Forbach

Une vaste opération anti-drogue à laquelle ont participé plus de 90 policiers a permis ce mardi matin d'interpeller 12 personnes dans le quartier du Wiesberg à Forbach.

Forbach, France

Un trafic de drogue a été démantelé ce mardi matin dans le quartier du Wiesberg à Forbach. Une opération conjointe de la sécurité publique et de la police judiciaire de Metz a permis l'interpellation de 12 personnes, selon le Procureur de la République de Sarreguemines, Jean-Luc Jaeg. Ces 12 personnes ont été placées en garde à vue. Des gardes à vue qui, en matière de stupéfiants, peuvent durer jusqu'à 96 heures. Des saisies de drogue ont également été réalisées.

Plus de 90 policiers sur l'opération

Un peu plus de 90 policiers ont participé à cette opération de grande ampleur, dont les brigades de recherche et d'intervention de Metz et Strasbourg. Ces interpellations se sont déroulées dans le cadre d'une commission rogatoire d'un juge d'instruction de Sarreguemines, après l'ouverture d'une information judiciaire concernant un trafic de stupéfiants, précise le parquet de Sarreguemines.