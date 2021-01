12 personnes interpellées pour un vaste trafic de stupéfiants dans l'agglomération grenobloise

Lundi 11 janvier, douze personnes ont été interpellées par la gendarmerie pour trafic de stupéfiants dans l'agglomération de Grenoble, un vaste réseau qui écoulait plusieurs kilos de cannabis par semaine. Parmi elles, dix ont été mises en examen et six incarcérées.

Les gendarmes ont saisi des armes, plusieurs kilos de cannabis et 23.000 euros en petites coupures.

23.000 euros, une Rolex, une Mercedes, 1,5 kilo de résine de cannabis, 1 kilo d'herbe, de la cocaïne, des pistolets et des armes automatiques : voilà la longue liste du joli coup de filet réalisé par les gendarmes lundi 11 janvier tôt dans la matinée.

L'histoire commence à l'automne 2019, lorsque les gendarmes de la brigade de Vif sont alertés à propos d'un possible trafic de stupéfiants aux abords de la caserne militaire de Varces-Allières-et-Risset. Très vite, le parquet de Grenoble confie l'enquête à la brigade de recherches de la compagnie de Grenoble qui constate que ce réseau ne se limite pas à la caserne militaire, mais s'étend dans toute l'agglomération grenobloise.

170 gendarmes mobilisés

Les gendarmes remontent jusqu'au revendeur principal, un dealer qui écoule plusieurs kilos de résine de cannabis par semaine grâce à un vaste réseau de trafiquants. En tout, douze personnes sont interpellées grâce à une opération de grande ampleur : 170 gendarmes interviennent lundi matin sur les communes de Grenoble, Meylan, Eybens, Saint-Égrève, Échirolles, Pont-de-Claix et même en Haute-Savoie à Reignier-Ésery. Un bar à chicha à Voiron a également été perquisitionné.

Dix personnes ont été mises en examen

Deux des douze suspects sont repartis libres, les dix autres, des hommes âgés entre 20 et 37 ans, ont été mis en examen pour trafic de stupéfiants, blanchiment, participation à une association de malfaiteurs et détention d'armes. Parmi eux, six sont en détention provisoire, les quatre autres sous contrôle judiciaire.