Douze personnes piégées par la marée sur l'Île Madame : la mairie de Port-des-Barques présente ses excuses

Douze personnes, des locaux, coincées sur l'Île Madame ce mardi après-midi, ont été rapatriées à Port-des-Barques par un marin pêcheur. Les horaires de marée affichés par la municipalité étaient erronés. La mairie a présenté ses excuses sur sa page Facebook. La mairie de la petite commune située près de Rochefort, en Charente-Maritime, avait voulu bien faire en modifiant son panneau d'affichage à l'entrée de la Passe aux Bœufs, il s'agissait de le rendre plus lisible, en reprenant les informations qui figurent sur le site de la ferme aquacole de l'Île Madame. "En fait il y avait une coquille dans cette annonce, et des gens se sont retrouvés piégés sur l'Île Madame" raconte la maire de Port-des-Barques, Lydie Demené.

"Il fallait qu'ils sortent avant 16 heures et ce qui était inscrit c'était 18 heures" poursuit l'élue. C'est un membre de la famille d'une des personnes piégées qui a alerté les services de la mairie. L'agent du port de la capitainerie, sollicité par la commune, a alors demandé à un pêcheur local, Loïc Boniton d'aller récupérer le petit groupe sur l'Île. Lydie Demené promet que la municipalité sera plus vigilante. "On apprend de ses erreurs" dit-elle et se félicite qu'il n'y ait eu aucun dommage matériel "ça fera partie des souvenirs des gens qui se sont faits piéger sur l'île."