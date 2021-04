Douze policiers supplémentaires pour renforcer le commissariat de Limoges

Comme à Montpellier, où Emmanuel Macron s’est rendu lundi, le commissariat de Limoges va bénéficier de renforts pour lutter contre les violences et les trafics. Douze policiers supplémentaires doivent ainsi être affectés dans la cité de la porcelaine confirme la préfecture de la Haute-Vienne. Un déploiement sans doute âprement négocié et qui devrait permettre de soulager les équipes en place, alors que l’organisation et les conditions de travail des agents limougeauds ont été régulièrement pointées du doigt par les syndicats ces dernières années.

Ces arrivées, prévues cette année, se feront dans le cadre des 10.000 recrutements de policiers et gendarmes promis par le président de la République d'ici la fin de son quinquennat. Dans le cadre de sa politique de "sécurité du quotidien", ils devraient être directement au contact de la population puisque l'objectif affiché est de mettre "plus de bleu dans la rue".