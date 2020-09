12 voitures incendiées au Havre et un suspect interpellé.

Illustration des sapeurs-pompiers. Service d'incendie et de secours de Haute-Corse.

12 voitures ont été incendiées dans la nuit de jeudi à vendredi au Havre vers 3 heures du matin rues St Michel et Emile Encontre derrière le centre commercial Coty. Les habitants des immeubles proches ont été évacués. Il ont pu regagner leur logement une heure plus tard après l'intervention des pompiers. Un suspect de 49 ans et suivi au centre psychiatrique Pierre Janet a été interpellé peu de temps après par la police. Il avait un briquet sur lui. Il a été placé en garde à vue.