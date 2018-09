C'est une série impressionnante de cambriolages qui vient d'être résolue par les gendarmes charentais. 120 cambriolages, commis entre l'automne 2016 et l'été 2017, ont été commis par la même bande de ressortissants albanais. L'enquête a duré un an et demi.

Angoulême

L'enquête vient tout juste de s'achever. Un an après l'interpellation des 4 auteurs présumés qui reconnaissent les faits, les gendarmes ont enfin terminé l'identification des victimes. Il a fallu multiplier les investigations, les recoupements entre les dépôts de plaintes et les objets découverts lors des perquisitions. Une véritable caverne d'Ali Baba : des bijoux, du multimedia, des ordinateurs, des tablettes, des équipements informatiques, et même de l'alcool et des vins fins. Au total, 1200 objets dérobés, placés sous scellés.

Un an de travail pour identifier les victimes

Les 120 cambriolages dans la proche périphérie d'Angoulême ont été analysés par la brigade de recherches de la gendarmerie d'Angoulême, sur commission rogatoire d'un juge d'instruction. Ce sont surtout les communes de Mornac et Saint-Yrieix qui ont été visées par la bande de malfaiteurs, mais aussi Soyaux, L'Isle d'Espagnac et Puymoyen. Les 4 ressortissants albanais avaient été interpellés au mois d'Août 2017, et incarcérés. Aujourd'hui, trois d'entre eux sont toujours en détention provisoire.