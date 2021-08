La Drôme et l'Ardèche ont envoyé lundi 17 août au soir 120 pompiers en renfort pour lutter contre un incendie très violent dans le Var.

120 pompiers de Drôme et d'Ardèche envoyés en renfort pour lutter contre un violent incendie dans le Var

Ils sont partis dans la nuit. La Drôme et l'Ardèche ont envoyé lundi 17 août au soir deux colonnes de pompiers, soit 120 soldats du feu, en direction du Var. Ils arrivent en renfort avec une quarantaine de véhicules pour combattre un incendie dans l'arrière-pays de Saint-Tropez.

Au total, 750 pompiers luttent contre les flammes particulièrement violentes, elles ont parcouru plus de 5 000 hectares depuis la fin d'après-midi lundi. Plusieurs milliers de personnes ont été évacuées par précaution. "Les conditions sont défavorables avec un vent fort et de fortes températures", précisent les pompiers du Var. "L'incendie est très vaste et se propage à une vitesse de quatre kilomètres par heure, c'est une lutte très difficile", selon la commandante Delphine Vienco.