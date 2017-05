121 Klm/h au lieu de 50 dans les rues de Valence

Un jeune valentinois s’est vu confisquer sa voiture et retirer son permis de conduire ce lundi après-midi à Valence. Il était en très grand excès de vitesse dans une petite rue de la ville, et conduisait sous l'emprise de stupéfiants.

Ce jeune intérimaire de 26 ans n'a pas vraiment fourni d'explication sur son comportement ce lundi après-midi, lorsqu'il s'est fait arrêter par les motards de la Police. Vers 15 h 30 rue Henri Becquerel, derrière le centre commercial Valence 2, il a été contrôlé à 121 kilomètres heure au lieu des 50 autorisés. La vitesse retenue lors du contrôle est de 114 Klm/h, ce qui fait tout de même 64 kilomètres au dessus de la vitesse limite.

Conduite sous stupéfiants

En plus du très grand excès de vitesse constaté, ce conducteur a été contrôlé positif aux stupéfiants. Son permis de conduire lui a donc été retiré sur l'instant, et sa voiture, une BMW série 3, confisquée et directement envoyée à la fourrière comme le permet désormais la loi. Ce jeune homme a du repartir à pied, et sera convoqué plus tard au commissariat pour s'expliquer.