125 seniors passent la journée à Cabourg grâce au Secours Populaire

L'air de la mer pour 125 personnes âgées originaires de la région Ile de France. Grâce à l'association du Secours Populaire qui a pour la première fois délocalisée en Normandie son traditionnel banquet des cheveux blancs, ces seniors ont passé la journée à Cabourg dans le Calvados. Au programme : déjeuner face à la mer et visite de la station balnéaire en petit train. Sans oublier, l'incontournable ( et vivifiant !) bain de pied !

Une journée à la plage pour casser la routine du quotidien

Ils viennent de Grigny, Viry-Chatillon ou encore de la Courneuve et savourent cette journée loin de leur quotidien. Bernard déjeune aux premières loges : table et chaise au plus près de la plage. Un repas avec vue dont le groupe de l'Essonne ne se lasse pas : "on ne voit que des immeubles chez nous, que des immeubles en béton" regrette Bernard qui en a oublié la crème solaire et sera bon pour un coup de soleil sur le nez !

Les 125 seniors déjeunent face à la mer, avec vue imprenable sur la plage de Cabourg © Radio France - Elodie Touchais

C'est la première fois que le traditionnel banquet des cheveux blancs proposé chaque été par le Secours Populaire est délocalisé en Normandie pour les personnes âgées originaires d'Ile de France. Une idée née l'été dernier, en 2020, après la journée des oubliés des vacances organisés à Cabourg. Après une année de crise sanitaire et de confinement, la volonté de sortir de leur isolement les personnes âgées s'est alors imposée.

Une journée, c'est déjà bien !

Depuis qu'elle est descendue du bus, Houria mitraille à tout va. A midi, son téléphone sature de photos. "Des souvenirs" qui feront du bien à cette mère au foyer qui part pour la première et seule fois de l'été. "La maison, les courses, le ménage, s'occuper parfois des petits enfants" : son quotidien est ereintant mais aujourd'hui, c'est "une journée juste pour moi".

Une journée loin de la maison suffit à Houria pour se sentir en vacances © Radio France - Elodie Touchais

Aussi impatiente que les enfants un jour de départ en vacances, Houria était debout dès 6h ce matin ! "Une journée ça ne suffit pas à tout oublier mais c'est déjà bien, c'est un très beau cadeau !"

Kir normand, carpaccio de St jacques et tarte normande : un menu 100% local pour ces franciliens © Radio France - Elodie Touchais

Quand ça fait du bien au moral, le corps suit

Rompre avec la monotonie du quotidien et l'isolement de ces seniors qui n'ont pas les moyens de partir sans le Secours Populaire, c'est tout l'enjeu de cette journée. Une virée en Normandie pour regonfler leur moral. "Tant qu'il y a échanges, rencontres, on est revigorer : on positive!" résume Célestin, le sourire scotché sur le visage !