Treize ans après le crash qui a fait 152 morts, le procès de la Yemenia est très attendu à Marseille

Le 29 juin 2009, à une quinzaine de kilomètres de sa destination, l'A310 de la compagnie Yemenia - vol 626 - se perd dans l'océan Indien. 152 morts : 141 passagers dont 66 français originaires des Comores. Une seule survivante : Bahia, 12 ans, a passé 11 heures accrochée à des débris de l'Airbus, sauvée par un pêcheur. La compagnie Yemenia est accusée de "négligences" dans la formation des pilotes et d'avoir maintenu des vols de nuits malgré le dysfonctionnement de l'éclairage de l'aéroport de Moroni aux Comores. Les familles des victimes dénoncent des avions poubelles.

Le traumatisme est immense à Marseille où vivaient de nombreuses victimes. Marseille est en quelque sorte la seconde capitale des Comores, sa ville la plus importante en tout cas : 80.000 personnes forment la communauté comorienne de la cité phocéenne. C'est 10 % de la population marseillaise. On mesure le choc du drame et la si forte attente avant le premier procès pénal en lien avec la catastrophe aérienne.

Ibrahim a perdu sa mère, son frère et sa sœur

On retrouve Ibrahim au parc de l'Oasis, dans le 15e arrondissement de Marseille. Juste avant son départ pour suivre le procès à Paris. 43 ans, il a perdu l'essentiel en quelques secondes, le temps d'un appel en pleine nuit. Il vit à Paris à l'époque. Rescapé à distance. "J'ai vite compris l'inévitable. On ne les retrouverait pas. C'était fini. Cela a tout changé. Tout s'est effondré... et il faut recommencer à vivre". Il prend le premier train pour Marseille et découvre sa communauté "à l'arrêt", dans l'attente de la liste des disparus. Très vite, il apprend que Bahia a été retrouvée par des pêcheurs. Il espère. Pas longtemps.

La maman, le frère et la sœur d'Ibrahim - DR

Répliques à la catastrophe : sa vie à Paris implose, il quitte sa femme, et l'enfant qui vient de naître six mois avant le crash... Il revient vivre à Marseille, sa ville natale. Survivre à Marseille. "Pendant trois ans, je voyais l'avion de la Yemenia traverser la ville. De nuit comme de jour. Et mes proches aussi". Il entend souvent le dernier coup de téléphone à sa maman, dans la salle d'embarquement, à l'aéroport de Marseille. Sa mère : "Tout va bien, toutes les formalités se sont bien passées..." "Elle était sereine".

Je m'en veux d'avoir laissé embarquer ma famille. Cela aurait pu être nous. Et c'était eux, les victimes

Ibrahim témoigne sans fléchir, d'une voix claire et assurée. Il a l'habitude de témoigner. Pour faire avancer la cause de tous : la vérité. Ibrahim a suivi la thérapie qui l'aide à cet apparent recul. Il ne s'étend pas sur sa douleur. Il contient sa colère.

La culpabilité du survivant

L'aîné de la fratrie avait pris l'avion de la mort six mois auparavant. "Parqués comme du bétail à Sanaa (capitale du Yemen - dernière escale d'une périple de près de 24 heures) avant de prendre la correspondance pour les Comores. On a vécu le mépris de cette compagnie. Ils fermaient même les portes à clé de la salle d'embarquement. De peur qu'on s'échappe ? Et le dernier avion ! Les banquettes pas scellées, les tablettes décrochées, les soutes des bagages à main qui s'ouvrent à la moindre secousse... C'était minable".

Les conditions de vols avaient été dénoncées avant le drame, en vain. "Cela aurait pu être nous, les victimes. Et c'était eux. Je m'en veux terriblement d'avoir laissé embarquer ma famille alors que je savais que cet avion n'était pas aux normes". Son collègue Saïd Assoumani resume le sentiment de tous : "On nous a traités comme des individus de seconde zone".

Ibrahim a perdu sa mère, sa sœur et son frère Copier

Le procès de la vérité

La psychothérapie a sauvé en partie Ibrahim. Elle n'est pas terminée. Etape décisive avec le procès. "13 ans après, je ne peux pas expliquer à mes enfants ce qui s'est passé. Un accident... et puis quoi ? Le procès doit nous aider".

70 Marseillais ont pris le bus Porte d'Aix, ce dimanche soir, pour rejoindre la capitale et assister au procès du 9 mai au 2 juin. 560 parties civiles ! Le 23 mai, Bahia, la survivante, témoignera. C'est le moment le plus attendu. La Cour est présidée par la juge expérimentée qui a officié dans le procès du Médiator. Accusé, le président de Yemenia Airlines n'a pas fait le déplacement, officiellement à cause des troubles dans le pays. La désertion choque les familles qui déplorent depuis longtemps l'attitude de la compagnie nationale. Plus d'un tiers des victimes n'a toujours pas été indemnisé. Le box des accusés sera donc vide. Il faudra se contenter d'un avocat.

On n'a jamais voulu mettre ce drame sur le dos de la fatalité. C'est le procès des avions poubelles, de l'incompétence

Saïd Assoumani © Radio France - Christophe Van Veen

Le procès des avions poubelles

"Ce procès pénal est l'objectif de notre combat depuis le premier jour". Saïd Assoumani vit à Marseille. Il a perdu sa grande sœur de 47 ans, celle qui l'a fait venir en France, sa seconde maman. Sa thérapie, c'est son implication inlassable dans le collectif des familles de victimes. Le meilleur des hommages à sa sœur boussole, qui vivait dans le 4e arrondissement de Marseille à la Blancarde. Il préside l'association qui regroupe 815 proches des victimes : "On n'a jamais voulu mettre ce drame sur le dos de la fatalité, du destin. Pour nous, c'est l'occasion de faire le procès des avions poubelles, de l'irresponsabilité, de l'incompétence. On veut la peine maximale et que les avions de la Yemenia ne volent plus en Europe".

Saïd Assoumani Copier

Le devoir de mémoire pour les jeunes Comoriens

Les moments importants du procès seront retransmis au tribunal judiciaire de Marseille pour les familles qui ne peuvent se déplacer à Paris. Nawell, 20 ans, fait partie de cette nouvelle génération des Comoriens de Marseille, communauté discrète, invisible, mais qui aujourd'hui demande des comptes. Elle tient à assister au procès depuis chez elle Marseille. "Non, ce n'est pas un événement comme un autre ! Non, les Comoriens ne sont pas des victimes ! Nous sommes forts et nous voulons savoir pour que Yemenia donne la lumière à nos défunts, pour qu'ils puissent enfin trouver la paix. Et aussi pour qu'aucun avion de cette compagnie ne puisse plus voler".

Nawell © Radio France - Christophe Van Veen

Nawell avait 7 ans. Elle se souvient du cri strident de sa mère quand elle décroche le téléphone à une heure du matin. Son oncle était dans l'avion. Elle n'oublie rien, elle refuse qu'on oublie. "Devoir de mémoire, tout simplement".

Nawell et le devoir de mémoire Copier