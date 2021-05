13 blessés dans un accident entre un bus et un camion, entre Toulouse-Bordeaux

Treize personnes ont été blessées jeudi 27 mai, dont trois grièvement, dans un accident sur l'autoroute A62 dans le Lot-et-Garonne. Un bus BlaBlaCar "s'est encastré dans un poids lourd arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence" indique la préfecture du Lot-et-Garonne.

L'accident est survenu vers 15h15, au niveau du Mas-d'Agenais dans le sens Toulouse-Bordeaux, a précisé la préfecture, ajoutant qu'à ce niveau, l'''autoroute A62 avait été coupée dans les deux sens Toulouse-Bordeaux et Bordeaux-Toulouse", entre deux sorties.

La préfecture a fait état de "13 victimes, dont trois en urgence absolue, et neuf personnes en urgence relative". Les trois personnes en urgence absolue ont été transférées vers le CHU de Bordeaux, en hélicoptère pour deux d'entre elles, les neuf autres par la route vers l'hôpital de Marmande", a précisé la gendarmerie.

De son côté BlaBlaCar indique qu'il n'y avait que 12 personnes à bord : 11 passagers, et le conducteur. "Nos équipes sont pleinement mobilisées pour soutenir nos passagers et leurs proches face à cette situation, et en comprendre très précisément les circonstances", indique la compagnie dans un communiqué.

Le bus BlaBlaCar venait de marquer un arrêt à Agen, et devait s'arrêter à Bordeaux.