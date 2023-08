13 blessés dans un accident lors d'une visite de ferme dans le Tarn

L'accident s'est produit ce jeudi en fin d’après-midi lors d'une visite dans une ferme de Padiès dans le Tarn. Plus de 70 personnes participaient à la visite de la ferme sur des remorques, lorsqu'elles se sont renversées. Trente-deux personnes ont chuté des remorques.

Une cellule psychologique mise en place

Parmi elles, 13 personnes ont été blessées et six ont même dû être évacuées vers des établissements de soins tarnais. Selon la préfecture, un enfant a été légèrement blessé. Au total 35 sapeurs-pompiers, trois personnels du SAMU et sept militaires de la gendarmerie ont été mobilisés pour secourir ces personnes.

Le préfet du Tarn a communiqué hier dans la soirée pour adresser son soutien aux familles impliquées et a décidé d'ouvrir ce vendredi un numéro de téléphone dédié de la cellule d’urgence médico-psychologique (CUMP) pour accompagner les victimes.

Le parquet d’Albi a ouvert de son côté une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cet accident.