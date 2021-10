13 futurs avocats de Lille sanctionnés pour avoir fraudé à l'examen

En décidant pour la première fois, en mars dernier, de faire passer l'examen à distance en raison de l'épidémie de Covid, l'IXAD (école des avocats du Nord-Ouest) se pensait à l'abri avec des futurs avocats de toute tricherie.

Même adresse IP

108 candidats ont donc planché en distanciel début septembre sur l'épreuve écrite, et à la correction 15 copies présentaient selon Frédéric Baube le président d'IXAD "beaucoup de similitudes". Une enquête a donc été ouverte en interne avec une 2ème correction et sur les 15 dossiers suspects, 13 ont été rendus depuis la même adresse IP et donc du même ordinateur. Le doute n'est donc pas permis pour l'IXAD et les sanctions sont tombées début octobre : des blâmes et une exclusion pendant 3 mois. Certains fraudeurs qui ont reconnu les faits, devront donc attendre le prochain examen pour décrocher le certificat d'aptitude à la profession d'avocat.

90% de fraudeurs ?

La colère est pourtant grande chez les 13 futurs avocats sanctionnés. L'un d'entre eux joint par France Bleu Nord dénonce "l'impertinence des responsables de l'enseignement qui ont été incapables d'organiser des vrais examens avec des règles". Captures d'écran à l'appui il estime que "90% des étudiants ont triché". Il assure avoir passé l'examen en octobre avec plusieurs camarades mais l'un d'entre eux qui a envoyé son travail depuis un autre ordinateur n'a pas été découvert.

Autre problème de la sanction, la plupart des fraudeurs étaient déjà assurés avant l'examen d'avoir le CAPA, même en cas de mauvaise note. Cette sanction ne leur permet pas de prêter serment dans un mois "alors que ma camarade qui a fait la même chose que moi, sera avocate fin novembre" explique un candidat. Plusieurs élèves se disent "au bout du rouleau".

Le président de l'IXAD Frédéric Baube coupe court, il est persuadé que la fraude ne concernait que les 13 sanctionnés, "on a tout contrôlé".