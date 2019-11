Treize mineurs isolés arrêtés en 48h à Montpellier

Montpellier, France

Encore un week-end qui illustre tout le problème des mineurs isolés à Montpellier. En seulement 48h entre vendredi et dimanche soir, la police a interpellé 13 adolescents étrangers dans le centre-ville, entre la place de la comédie, la gare Saint-Roch, et la rue de la République.

Comme souvent, des délits sont en cause : vols de portable , vol à la tire de portefeuille, vol d'un vélo. Ces jeunes ont entre 14 et 16 ans, ils sont tous des mineurs isolés. Deux d'entre eux ont même été arrêtés deux fois : l'un vendredi et samedi, l'autre samedi et dimanche.

Depuis trois ans, le nombre de mineurs isolés a explosé à Montpellier. Après leur interpellation, ces mineurs sont en général remis en liberté peu de temps après, quitte à accumuler les délits.