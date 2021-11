Blessé pendant les attentats du 13-Novembre : "aller au procès, c'est comme une thérapie"

Il a d'abord voulu témoigner lors du procès des attentats du 13 novembre. "C'était un besoin", assure Mohamed Amghar, blessé au Stade de France. "J'avais quelque chose en moi que je devais faire sortir. Je devais parler, leur montrer que je suis là, que je n'ai pas peur et que je suis un combattant. Je voulais aussi leur parler, en tant que musulman. Leur dire que je ne pense pas qu'ils représentent l'islam. Tuer n'a jamais été permis par Dieu !"

Assis à quelques mètres des accusés

Désormais, Mohamed Amghar ne parle plus, mais il écoute. Deux à trois fois par semaines, il va s'assoir dans la salle d'audience du tribunal "Je vois les accusés tous les jours. Ils sont sur ma gauche, à cinq mètres. Ils savent que je suis musulman, je veux qu'ils me voient, pour leur montrer ce qu'ils ont fait."

"C'est comme une thérapie, ça me renforce"

Ses journées sont rythmées par les audiences, mais c'est nécessaire, assure Mohamed Amghar. "J'ai l'impression que ça fait partie de moi. À un moment donné, je me suis absenté deux ou trois jours, j'ai eu l'impression qu'il me manquait quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer mais je dois être là pour écouter tout le monde, c'est comme une thérapie, ça me renforce."

Au fil des témoignages des parties civiles, le quinquagénaire revit plusieurs fois le 13-Novembre. Mais l'accumulation des récits ne le mine pas. "J'aurai dû mourir le 13-Novembre. Chaque jour, je me réveille, c'est que du bonheur."

Audiences ou web radio

Pour le père de deux enfants, les parties civiles "c'est comme une grande famille". Il a d'ailleurs noué des liens avec deux autres victimes, qui, comme lui, n'arrivent pas à décrocher. Quand il ne peut pas se rendre au tribunal, Mohamed Amghar passe la journée avec des écouteurs vissés dans les oreilles. Il écoute la web radio qui permet aux parties civiles de suivre le procès. Encore une fois, impossible de rater la moindre goutte du procès. "je dois écouter, chaque mot est important pour moi. Je dois entendre ce qu'à à dire chaque accusé, connaître leur parcours, et pourquoi ils ont fait ça".

Après deux mois à les côtoyer, Mohamed Amghar assure ne pas en vouloir aux accusés. "Ils sont perdus", insiste-t-il.