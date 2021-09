13-Novembre : Salah Abdeslam justifie les attentats par l’intervention militaire française contre Daech

Le principal accusés des attentats du 13-Novembre s'est de nouveau exprimé ce mercredi, au sixième jour d'audience. Il a justifié les tueries par l'intervention militaire de la France contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie.

Au sixième jour d'audience du procès des attentats du 13-Novembre, mercredi 15 septembre, les 14 accusés présents à l'audience ont été invités à s'exprimer par le président de la cour d'assises spéciale sur les faits qui leur sont reprochés. Masque noir baissé sur sa barbe garnie, t-shirt sombre et veste polaire foncée sur le dos Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos qui ont fait 130 morts et des centaines de blessés à Saint-Denis et Paris, a pris la parole pendant environ cinq minutes.

Les attentats étaient une réponse aux "bombardements français sur l'Etat islamique" en Syrie, a-t-il déclaré. "On a attaqué la France, visé la population, des civils, mais il n'y avait rien de personnel". Il a ensuite soutenu que les "terroristes, jihadistes, radicalisés" auxquels on avait pu se référer pendant l'audience étaient en fait "des musulmans". "Il s'agit de l'Islam authentique", a-t-il affirmé.

"François Hollande a dit que nous avons combattu la France à cause de ses valeurs, mais c'est un mensonge", a-t-il ajouté, blâmant les "avions français qui ont bombardé l'État islamique, les hommes, les femmes, les enfants". "François Hollande savait les risques qu'il prenait en attaquant l'État islamique en Syrie", a-t-il continué.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le minimum, c'est de dire la vérité, on dit souvent que je suis provocateur, mais ce n'est pas vrai, je veux être sincère", a aussi déclaré Salah Abdeslam, qui a 32 ans ce mercredi, assurant que "le but n'est pas de blesser".

Sur les bancs des parties civiles rapporte l'AFP, certains se sont mis à pleurer, d'autres se soutenaient les uns les autres, d'autres encore sont restés prostrés, semblant accuser le coup.